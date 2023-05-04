Главы МИД Азербайджана и Армении проведут финальный раунд переговоров в США

БАКУ/Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут финальный раунд переговоров в США с участием госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госдепартамент США.

«Госсекретарь Блинкен будет участвовать в заключительном раунде двусторонних переговоров по мирному соглашению с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в 13:45 по вашингтонскому времени (21:45 по бакинскому времени)», - говорится в сообщении Госдепартамента.

Основной темой переговоров является мирное соглашение.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате.