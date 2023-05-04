МИД Азербайджана ответил на претензии Никола Пашиняна (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:51 )

БАКУ /Trend/ - Бессмысленные обвинения, неоднократно высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления 4 мая на совместной с премьер-министром Чешской Республики пресс-конференции, связанные с созданием нашей страной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, якобы "обострением Азербайджаном ситуации на границе с Арменией", "созданием гуманитарного кризиса" в Карабахском регионе, категорически неприемлемы.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что неприемлемы любые комментарии по вопросу установления Азербайджаном на своей суверенной территории пограничного контрольно-пропускного пункта "Лачин", которым армянские жители уже пользуются в условиях прозрачности в обоих направлениях.

"Армянская сторона должна прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана, свою агрессивную политику против нашей страны, проводимую на протяжении многих лет. Что касается абсурдных высказываний премьер-министра об "этнической чистке", то отметим, что обвинять Азербайджан в подобных действиях вместо признания и извинений за собственную политику массовых убийств с особой жестокостью азербайджанцев, политики депортации, является признаком того, что Армения так и не извлекла уроки из истории. Выступление армянской стороны с подобными заявлениями в то время, когда идут переговоры по мирному соглашению, не служит миру", - говорится в заявлении МИД .