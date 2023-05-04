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МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с вооруженным инцидентом в одной из школ

Политика Материалы 4 мая 2023 21:49 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с вооруженным инцидентом в одной из школ

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с вооруженным инцидентом в школе в городе Куррам.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"Новости о стрельбе в школе в Курраме потрясли и глубоко огорчили нас. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша солидарность и поддержка с братской и дружественной Исламской Республикой Пакистан", - говорится в публикации.

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