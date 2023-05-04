Достигнуто взаимное согласие по некоторым статьям проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - МИД

БАКУ /Trend/ - Достигнуто взаимное согласие по некоторым статьям проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как говорится в заявлении, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели переговоры 1-4 мая в Арлингтоне (штат Вирджиния).

"Министры были приняты в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца. В Вашингтоне они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Министры обменялись мнениями о текущей ситуации, а также изложили свои позиции по существующим вопросам, связанным с нормализацией отношений. Министры и их команды достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам расходятся. Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры", - говорится в заявлении.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая.