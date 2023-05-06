Открытие Зангезурского коридора еще больше повысит вес Азербайджана в регионе - премьер-министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора еще больше повысит вес Азербайджана в регионе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

Он отметил, что самой большой мечтой великого лидераГейдара Алиева было освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации, возвращение в свои дома наших соотечественников, изгнанных с родных земель. Великий лидер Гейдар Алиев глубоко верил в то, что этот день наступит.

"Блестящая победа в 44-дневной войне Азербайджана под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, с честью выполнившего завет великого лидера, наш флаг, развевающийся в освобожденной Шуше – жемчужине Карабаха, являются торжеством идей Гейдара Алиева.

Премьер-министр отметил, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева на землях, освобожденных от оккупации, пишется новая история, возрождаются наши города и села. Карабах и Восточный Зангезур превратились в масштабную строительную площадку, а с реализацией программы "Большое возвращение" на этих землях начала возрождаться жизнь. Под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева реализует крупные проекты в сфере восстановления и реконструкции религиозных, исторических памятников, жемчужин культуры, находящихся на этих землях", - сказал Асадов.

Он подчеркнул, что сегодня в результате широкомасштабной деятельности Президента Ильхама Алиева Азербайджан переживает самый грандиозный период подъема в своей истории.

"Сегодняшний Азербайджан – это сильнейший Азербайджан, который основал и хотел видеть сильным великий лидер Гейдар Алиев", - добавил Асадов.