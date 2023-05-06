Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте

БАКУ /Trend/ - 8 мая группа азербайджанских депутатов совершит визит в Страсбург (Франция).

Как сообщили в субботу Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса (парламент), глава делегации в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Турал Гянджалиев, а также члены делегации Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов проведут ряд встреч с официальными представителями Европарламента.

На встречах будет проведен обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит завершится 12 мая.