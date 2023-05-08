Джейхун Байрамов встретился с Президентом Литвы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Литву был принят Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, на двусторонней встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Литвой.

Затем двусторонняя встреча была продолжена в расширенном составе с участием главного советника Президента по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что между двумя странами существует эффективная двусторонняя повестка сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной областях, сфере энергетической безопасности, сельском хозяйстве, образовании, гуманитарной и других сферах, в том числе в рамках международных организаций, важную роль в развитии отношений играют взаимные визиты, а также политический диалог между двумя странами.

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