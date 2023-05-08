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Азербайджанские депутаты будут наблюдать за выборами в Турции

Политика Материалы 8 мая 2023 18:52 (UTC +04:00)
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за выборами в Турции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана посетит Стамбул для наблюдения по линии Организации тюркских государств за президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая.

Как сообщили Trend в понедельник в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатели комитетов Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, Хиджран Гусейнова, депутаты Хикмет Мамедов, Жаля Алиева, Имамверди Исмаилов, Махир Аббасзаде, Парвин Керимзаде, Джаваншир Фейзиев, Севиль Микаилова, Солтан Мамедов, Эльшан Мусаев, Шахин Исмаилов, Вугар Байрамов, Мазахир Эфендиев и Рамин Мамедов в качестве международных наблюдателей ознакомятся с подготовкой к выборам, а в день выборов будут наблюдать за ходом процесса, активностью граждан на участках.

Визит депутатов завершится 16 мая.

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