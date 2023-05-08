Надеемся, что итоги заседания межправкомиссии еще больше расширят связи между Азербайджаном и Литвой - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Был рад сопредседательству на 7-м заседании межправительственной комиссии по азербайджано-литовскому двустороннему сотрудничеству в Вильнюсе.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Литве, сообщает в понедельник Trend.

"Мы надеемся, что результаты этой встречи помогут еще больше расширить наши многогранные связи", - говорится в публикации.

Отметим, что в ходе заседания комиссии выступили официальные лица соответствующих структур Азербайджана и Литвы, были проведены межведомственные двусторонние встречи, в конце мероприятия был подписан протокол 7-го заседания комиссии.