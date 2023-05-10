Президент Ильхам Алиев: Со 2 мая по настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре заложен фундамент 10 сел

БАКУ /Trend/ - Со 2 мая по настоящее время я нахожусь в Карабахе и Восточном Зангезуре, проведено много мероприятий, заложен фундамент 10 сел, состоялись многочисленные открытия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Находясь около десяти дней в Карабахе и Восточном Зангезуре, я еще раз воочию вижу, что Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, строятся, реконструируются или ремонтируются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, школы, больницы, жилые здания, мечети, прокладываются линии электропередачи. В основе всей этой созидательной работы лежат интересы азербайджанского народа», - подчеркнул глава государства.