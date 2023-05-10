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Президент Ильхам Алиев: Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет

Политика Материалы 10 мая 2023 12:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет

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БАКУ /Trend/ - Посмотрите, как возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня уважение к Азербайджану в международных организациях растет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Уже около 4 лет мы возглавляем второй в мире международный институт – Движение неприсоединения, и, по общему мнению, возглавляем достойно. Иначе наше председательство не было бы продлено еще на год единством голосов 120 стран», - отметил глава государства.

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