Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан успешно идет по проложенному Гейдаром Алиевым пути

БАКУ /Trend/ - У Гейдара Алиева, как Президента независимого Азербайджана, есть неоценимые заслуги. Сегодня Азербайджан успешно идет именно по проложенному им пути.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что великому лидеру принадлежала огромная роль в сохранении национально-духовных ценностей, он сыграл очень большую роль в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, глава государства подчеркнул: «Именно по инициативе Гейдара Алиева в 1996 году в Азербайджане был проведен первый Молодежный форум. С того времени по сей день Молодежный форум проводится регулярно. Именно молодежь освободила Карабах, Зангезур - тогдашняя молодежь и молодежь, выросшая за последние 20 лет».