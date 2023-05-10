В Шуше состоялся показ фильма, посвященного 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 мая в Шуше по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма “След” (“İz”).

Как сообщает в среду Trend, на мероприятии присутствовали официальные лица страны, а также гости Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", известные деятели культуры, искусства и науки.

В фильме, представленном Фондом Гейдара Алиева, рассказывается о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Сценарий фильма охватывает различные периоды политической деятельности великого лидера на основе его выступлений. В фильме повествуется о жизни общенационального лидера, его привязанности к Азербайджану и народу страны, последовательной политике по укреплению Азербайджана как независимого государства, в направлении освобождения Карабаха от оккупации. Также в фильме отражены освобождение от 30-летней армянской оккупации наших земель армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и восстановление территориальной целостности нашей республики, что является претворением в жизнь завета и мечты общенационального лидера Гейдара Алиева.