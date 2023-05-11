Азербайджанский военнослужащий получил тяжелое ранение в результате армянской провокации - минобороны

БАКУ /Trend/ - Вечером 10 мая подразделения Вооруженных сил Армении совершили умышленную провокацию подвергнув с позиций, расположенных на Зодском направлении Басаркечярского района, интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии из различных видов стрелкового оружия, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

"В результате прицельного огня противоположной стороны военнослужащий азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглы был тяжело ранен в голову.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

Несмотря на предупреждение армянской стороне прекратить провокации и намеренно не нагнетать обстановку, она в очередной раз нарушила режим прекращения огня", - говорится в сообщении минобороны.

Отмечается, что подразделениями азербайджанской армии были предприняты необходимые ответные меры.

"Вся ответственность за эту преднамеренную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.