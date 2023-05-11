Турецкая делегация посетила Военный институт и воинские части в Азербайджане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в нашу страну делегации, возглавляемой ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, делегация, состоящая из руководящего состава и слушателей института Сухопутных войск, института Военно-воздушных сил и института Военно-морских сил Национального университета обороны братской страны, возложила цветы на могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, почтив их светлую память.

Гости также побывали в Аллее шехидов, возложили цветы к могилам героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, и к мемориалу турецким воинам, воздав дань уважения их памяти.

Затем гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева, воинскую часть коммандос и ВМС.

В ходе визита были даны брифинги об истории и основных направлениях деятельности воинских частей и учреждений, были представлены вооружение и техника, а также показательные выступления коммандос.

В рамках визита также состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.