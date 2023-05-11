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Вопрос об очередной провокации Армении поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Политика Материалы 11 мая 2023 18:01 (UTC +04:00)
Вопрос об очередной провокации Армении поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На заседании Постоянного совета ОБСЕ поднят вопрос о последней провокации Армении против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации постоянного представителя Азербайджана при ОБСЕ Ровшана Садыгбейли в Twitter.

Напомним, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию. В результате погиб военнослужащий азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу.

Вопрос об очередной провокации Армении поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ
Вопрос об очередной провокации Армении поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ
Вопрос об очередной провокации Армении поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ
Вопрос об очередной провокации Армении поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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