Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 мая 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с новым послом Республики Казахстан в стране Алимом Байелем.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, посол вручил копию верительных грамот главе МИД.

Джейхун Байрамов поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе были обсуждены вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

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