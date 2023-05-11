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Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

Политика Материалы 11 мая 2023 19:00 (UTC +04:00)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 11 мая 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с новым послом Республики Казахстан в стране Алимом Байелем.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, посол вручил копию верительных грамот главе МИД.

Джейхун Байрамов поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе были обсуждены вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

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Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)
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