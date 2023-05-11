Армения пытается отсрочить переговоры, прибегая к провокациям – Вугар Искендеров

БАКУ /Trend/ - Армения пытается отсрочить переговоры, прибегая к провокациям.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

"Предполагалось, что Армения извлечет уроки из тяжелого поражения, которое она потерпела в 2020 году от Азербайджана. Но похоже, что эта страна продолжает действовать в том же духе", - сказал он.

Депутат отметил, что обстрел подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района позиций азербайджанской армии является шагом, предпринятым для целенаправленного обострения ситуации.

"В основе этого лежит желание Армении уклониться от подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Совершение провокаций является традиционным методом Армении для обострения ситуации. То есть они таким образом пытаются отсрочить дальнейшие переговоры, но все эти попытки тщетны", - добавил он.

Напомним, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.