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Армения пытается отсрочить переговоры, прибегая к провокациям – Вугар Искендеров

Политика Материалы 11 мая 2023 22:35 (UTC +04:00)
Армения пытается отсрочить переговоры, прибегая к провокациям – Вугар Искендеров

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Армения пытается отсрочить переговоры, прибегая к провокациям.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

"Предполагалось, что Армения извлечет уроки из тяжелого поражения, которое она потерпела в 2020 году от Азербайджана. Но похоже, что эта страна продолжает действовать в том же духе", - сказал он.

Депутат отметил, что обстрел подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района позиций азербайджанской армии является шагом, предпринятым для целенаправленного обострения ситуации.

"В основе этого лежит желание Армении уклониться от подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Совершение провокаций является традиционным методом Армении для обострения ситуации. То есть они таким образом пытаются отсрочить дальнейшие переговоры, но все эти попытки тщетны", - добавил он.

Напомним, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

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