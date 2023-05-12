Человек из народа, который построил страну. К 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - Гейдар Алиев — одна из самых ярких фигур постсоветского пространства и мировой политики второй половины ХХ века. Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной изданием "Беларусь Сегодня".

"Гейдара Алиева с полным правом можно назвать патриархом политики сначала Азербайджанской ССР, а затем и независимого Азербайджана. Его опыт как управленца был действительно колоссален — начал свою службу Родине еще в 1943 году, в возрасте 20 лет возглавив отдел в Совете народных комиссаров родной Нахичеванской АССР. Уже в следующем году талантливый молодой руководитель перешел на службу в органы госбезопасности, которые стали его путем к вершинам власти: Алиев прошел все этапы, начиная с простого сотрудника и заканчивая председателем республиканского КГБ. Во время службы Гейдар Алиевич проявил себя блестящим контрразведчиком, о котором в определенных структурах ходили легенды. Под его авторством была проведена блестящая оперативная игра «Дуэль». Тогда еще старший лейтенант Алиев разработал безупречную легенду для разведчика с позывным «Радист», который помог выявить десятки неприятельских агентов на территории страны. «Гейдар Алиевич был мастером разработки легенд. Они всегда оказывались железными», — уже в 2000‑х рассказывал ветеран азербайджанских спецслужб генерал-лейтенант Зия Юсифзаде", - говорится в материале.

Как отмечается, председателем республиканского КГБ Алиев пробыл недолго, и уже в июле 1969 года один из авторитетнейших деятелей республики стал первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР.

"Это время стало эпохой подлинного расцвета Советского Азербайджана. Алиев был не только крепким хозяйственником, но и убежденным прогрессистом. Достаточно сказать, что во время его нахождения на посту республика твердо занимала первое место в Союзе по внедрению инновационных технологий. Серьезно модернизировалась нефтехимическая промышленность, а продукция, производимая в Азербайджане, расходилась по всему миру. В период с 1969 по 1982 год АзССР была награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции и Дружбы народов. Единственный путь получения этих наград в Советском Союзе — выдающиеся экономические успехи республики. Для сравнения: Украинская ССР примерно за то же время получила только орден Дружбы народов. Несмотря на свой высокий статус, Алиев продолжал оставаться человеком из народа. Посещал поля и производства, общался с людьми, старался вникнуть в каждый нюанс. Уже будучи членом политбюро ЦК КПСС в ранге первого заместителя главы советского правительства, Гейдар Алиев отвечал за промышленность, транспорт, культуру, образование. В списке проектов, которые он курировал, был и БАМ. По воспоминаниям тогдашнего замминистра путей и сообщения СССР Геннадия Фадеева, «золотой костыль» на станции Балбухта осенью 1984‑го Алиев забил «профессионально и прочно»", - говорится в статье.

В материале подчеркивается, что многолетний опыт успешного руководителя пригодился, когда Советский Союз стал расползаться по швам.

"К этому времени Алиев уже покинул пост в ЦК, но судьба родного Азербайджана, оказавшегося в тяжелой внутри- и внешнеполитической ситуации, не оставляла иного выбора. Тем более что уставший от конфликтов первых лет независимости народ хотел возвращения проверенного годами политика, на которого возлагались большие надежды. А ситуация была действительно очень серьезной. Полыхал Карабах, внутри Азербайджана действовали вооруженные группы, всеми правдами и неправдами стремившиеся взять власть если не в Баку, то хоть в каком-нибудь из регионов. Чтобы выправить ситуацию, Алиеву необходимо было применить весь спектр своих умений и знаний, дабы не позволить стране увязнуть в кровавой трясине. И сделать это ему удалось. «Азербайджан — мое сердце. Азербайджан — мое дыхание. Азербайджан — моя жизнь» — так выражал свое жизненное кредо сам Алиев. Соратники Алиева отмечали, что он был в бамовских командировках по несколько недель и многие проблемные ситуации решал на месте. Иногда поиск путей исправления ошибок проводился прямо в тоннелях, куда поступала вода — времени на раскачку не было, страна нуждалась в новой железной магистрали. Из всех проблемных вопросов той эпохи в наследство новым поколениям азербайджанской политики остался, пожалуй, только Карабахский конфликт. Впрочем, вторая война осенью 2020 года приблизила его к окончательному решению, а готовящийся, согласно многочисленным инсайдам, договор между Баку и Ереваном и вовсе может положить конец давней распре двух соседей", - говорится в статье.

Как отмечается, на внешнем треке политику Алиева можно охарактеризовать как весьма сбалансированную. Азербайджанский лидер не втягивал страну во враждующие блоки, поддерживал отношения со всеми центрами силы — и с Москвой, и с набиравшей тогда мощь Анкарой. В основу сотрудничества всегда ложилось разумное сочетание близких личных отношений с зарубежными лидерами и соблюдение национальных интересов.

«Я имел возможность лично знать уважаемого Гейдара Алиевича — уникального человека, великого политика, основателя современного азербайджанского государства. С удовольствием учился у него политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению» — так свое уважение в сотый юбилей со дня рождения Гейдара Алиева выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Отношения Беларуси и Азербайджана во многом как раз пример сотрудничества, основанного на личных тесных взаимоотношениях лидеров. Дружба между странами началась 30 лет назад и с тех пор переросла в стратегическое партнерство. Символично, что на 2023 год, объявленный в Азербайджане Годом Гейдара Алиева, выпадает и юбилей установления дипломатических отношений", - говорится в статье.