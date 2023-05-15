Азербайджан добился своего: Армении следует поостеречься от продолжения провокаций

БАКУ /Trend/ - Продолжающиеся несколько дней обстрелы со стороны Армении на условной азербайджано-армянской границе являются очередной попыткой официального Еревана деактивировать мирные переговоры.

Использование Арменией ударных беспилотников, предоставленных Ираном, пушек "Д-30" и новой военной техники от других покровителей, а также тот факт, что она открыто раскрывает свои планы вторжения, свидетельствуют о том, что мир, стабильность и региональная безопасность не являются приоритетом для Еревана. Все шаги в этом направлении – очередная игра политического руководства Армении.

Ереван лишь ускоряет процесс собственного падения в пропасть, надеясь, что ударные беспилотники, подаренные Армении Ираном для использования против Азербайджана, смогут изменить геополитические последствия резкого дисбаланса между армиями Азербайджана и Армении.

Уничтожение азербайджанской армией точечными ударами в ответ на провокацию Армении военной инфраструктуры армянской стороны, пункта управления беспилотниками еще раз подтвердило, что Армения не сможет противостоять Азербайджану, а ее попытки диверсий каждый раз оборачиваются лишь рытьем новых могил на кладбище "Ераблур".

Ясно как день, что официальный Ереван планировал повлиять своими военными провокациями на исход встречи в Брюсселе, усилить свои позиции в переговорах. В Ереване прекрасно понимают, что это большой удар по мирным переговорам, и такой ход событий доказывает, что Армения до сих пор не отказалась от своей оккупационной политики. Баку же доказал свою готовность к миру.

Прежних геополитических реалий не существует. Покончив с 30-летней оккупацией за 44 дня Азербайджан сумел полностью изменить ситуацию в регионе в свою пользу, и более того, мир принял эти реалии постконфликтного периода. Азербайджан смог убедить Запад, США в том, что мы заинтересованы в мире. Этот результат позволит нашей стране еще более жестко пресекать планы Армении по эскалации.

Ожидания Баку от Армении, которая пытается бойкотировать мирную повестку, на встрече в Брюсселе были не слишком высоки. Однако в нынешней ситуации Баку это не беспокоит. Азербайджан укрепляет свои позиции на всех платформах, получая выгодные для себя результаты.

Ереван же, который на переговорах в Вашингтоне и Брюсселе в очередной раз продемонстрировал деструктивную позицию, готовится к очередным манипуляциям на встречах в Москве и Кишиневе. Пашинян продолжает заниматься имитацией мирных переговоров. Его приказ своей армии нанести удар по позициям Азербайджана ни к чему не привел. Азербайджан дал адекватный ответ.

Военно-политическому руководству Армении следовало бы поостеречься от продолжения подобных действий, потому что не исключено, что впредь оно может столкнуться с еще более резким ответом Азербайджана. Это соответствует международному праву, обеспечение территориальной целостности, ее защита, а также принятие превентивных мер против угроз вынуждают Азербайджан, как и любое другое государство в такой ситуации, предпринимать соответствующие шаги. И Никол Пашинян и его команда должны подумать, кому от этого станет хуже.