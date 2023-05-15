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Зампредседателя Палаты представителей Беларуси примет участие в специальном заседании парламента Азербайджана

Политика Материалы 15 мая 2023 14:41 (UTC +04:00)
Зампредседателя Палаты представителей Беларуси примет участие в специальном заседании парламента Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Валерий Мицкевич 16 мая в Баку примет участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей, передает в понедельник Trend.

Планируется, что Валерий Мицкевич выступит с приветственным словом на специальном заседании парламента Азербайджана, а также встретится с председателем Милли Меджлиса Саxибой Гафаровой.

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