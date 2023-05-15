И Макрон не смог спасти Пашиняна – саботаж переговоров уже вне возможностей Армении

БАКУ /Trend/ - В преддверии брюссельской встречи армянская сторона сделала все возможное, чтобы она либо вообще не состоялась, либо не произошло даже малейшего прорыва в переговорах о мирном соглашении.

Но все пошло совсем не так, как планировал Ереван.

Эта встреча подтвердила, что попытка избежать мира, саботировать его уже вне возможностей как Армении, так и ее покровителей.

Армения находится в тупике, куда она загнала себя сама, и для выхода из него остается только один вариант - согласиться на условия Азербайджана.

Несмотря на то, что Никол Пашинян и Эммануэль Макрон пытались перечеркнуть мирные планы Азербайджана, Баку в очередной раз терпеливо и решительно отразил эти попытки.

С октября Франция и Армения целенаправленно добивались проведения встречи в четырехстороннем формате, азербайджанская сторона на это не согласилась, и в результате, благодаря воле и твердой позиции Азербайджана, был активирован со вчерашнего дня брюссельский формат.

Баку и на этот раз добился своего, и доказал вслед за Вашингтоном и в Брюсселе, что в мирных переговорах есть одна заинтересованная сторона - и это Азербайджан.

Очередная трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем в брюссельском формате завершилась, как и предыдущие контакты, в пользу официального Баку.

На двух последних встречах и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, и глава ЕС Шарль Мишель поддержали позицию официального Баку.

Армении следует хорошо подумать по поводу результатов следующей встречи в брюссельском формате.

Если военно-политическое руководство Армении продолжит препятствовать переговорам по мирному соглашению, то должно задуматься над своим будущим.

Азербайджан никогда не допустит, чтобы сформировавшиеся на Южном Кавказе реалии были изменены Арменией и ее покровителями, будь то путем военных провокаций или дипломатических манипуляций.

Если Ереван продолжит создавать барьеры реинтеграции армянских жителей Карабаха, то наибольший ущерб от этого понесет именно Ереван.