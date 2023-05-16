В Азербайджане разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает комплексную деятельность по предотвращению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, направленной против Азербайджанской Республики.

Как сообщили Trend во вторник в СГБ, в результате принятых мер задержан Ахмедов Рашад Ахмед оглу, 1980 года рождения, который подозревается в государственной измене и планировании совершения террористических провокаций в Азербайджане по поручению спецслужб Армении, поселившись на территории третьей страны. Обеспечено его привлечение к уголовной ответственности в Азербайджанской Республике.

Было установлено, что Рашад Ахмедов был привлечен к тайному сотрудничеству в обмен на материальный интерес, выполнял поручения органов спецслужб указанной страны в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики. Рашад Ахмедов совместно с Амировым Ровшаном Муса оглу, 1991 года рождения, и другими лицами, которых он привлек на основании данных ему заданий, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды в нашей стране на этнической и религиозной почве и раздроблению территориальной целостности Азербайджанской Республики. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах Youtube и в других социальных сетях на азербайджанском языке.

Рашад Ахмедов под покровительством спецслужб Армении организовал распространение среди граждан Азербайджанской Республики в целях этнического сепаратизма 200 поддельных карт с раздробленным изображением территории Азербайджанской Республики, специально составленных заведующим кафедрой Ереванского государственного университета Гарником Асатряном и другими лицами. Кроме того, Рашад Ахмедов занимался планированием действий с совершением взрывов, пожаров и других общественно опасных деяний на территории Азербайджанской Республики в целях демонстрации якобы намерений граждан Азербайджанской Республики "совершать беспорядки на этнической и религиозной почве", с привлечением других лиц к преступной деятельности, и выполнял также другие данные ему задания по подготовке террористических провокаций.

Рашад Ахмед оглу Ахмедов обвиняется по статьям 274 (государственная измена), 28, 214.1 (подготовка к терроризму) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей), Амиров Ровшан Муса оглу - по статьям 274 (государственная измена) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК АР. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по уголовным делам продолжается.