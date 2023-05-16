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Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)

Политика Материалы 16 мая 2023 10:36 (UTC +04:00)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Проводится международная конференция под названием "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте".

Как сообщает во вторник Trend, конференция проводится при организации Центра анализа международных отношений и LINKS Europe, расположенной в Гааге.

Цель мероприятия - обсудить роль Движения неприсоединения в международном контексте. В нем принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители правительства Азербайджана и дипломатического корпуса в стране, а также местные эксперты.

Новость обновляется

Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
Проводится международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте" (ФОТО)
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