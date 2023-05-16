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Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 16 мая 2023 12:20 (UTC +04:00)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня делегации, приглашенные на специальное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, посетили Аллею почетного захоронения в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, члены делегаций парламентов около 30 стран, Арабского парламента, Организации Черноморского экономического сотрудничества, ТюркПА и Межпарламентского союза посетили могилы великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, возложили к ним венки и букеты цветов.

Затем делегации посетили Аллею шехидов.

Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
Участники специального заседания парламента Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)
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