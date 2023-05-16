Говоря об Азербайджане, мы можем с гордостью отметить заслуги великого лидера Гейдара Алиева - Дуарте Пачеко

БАКУ /Trend/ - Память о гениальных личностях вечна. Говоря об Азербайджане, мы можем с гордостью отметить заслуги Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент Межпарламентского союза Дуарте Пачеко на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"В результате дальновидности Гейдара Алиева экономика Азербайджана такая сильная. Благодаря ему Азербайджан хорошо известен и пользуется уважением и авторитетом на международной арене. Азербайджан достиг ценностей мультикультурализма, мира и благоденствия. Гейдар Алиев осуществил эти работы в период до и после обретения страной независимости", - сказал он.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.