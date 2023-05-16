Анар Ибрагимов избран зампредседателя Верховного Меджлиса Нахчывана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время проходит десятая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает во вторник Trend, на сессии депутат от Гыврагского избирательного округа Ибрагимов Анар Адиль оглы был единогласно избран заместителем председателя Верховного Меджлиса.

Отметим, что Анар Ибрагимов является главой азербайджанской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, исполнительным секретарем Нахчыванской местной организации партии "Ени Азербайджан", председателем Совета профсоюзов НАР.

Сессия продолжается.

Общественности будет предоставлена подробная информация о ходе сессии.