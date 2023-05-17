Азербайджан и Африканский союз могут в будущем подписать меморандум о взаимопонимании - замглавы МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Африканский союз могут в будущем подписать меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов во время выступления на конференции "Усиление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

Он отметил, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения африканским странам и их проблемам было уделено особое внимание.

"К сожалению, в мире продолжает иметь место колонизация или ощущается ее влияние. Что касается Африканского союза, то хотелось бы видеть больше сотрудничества в других странах, их офисы и региональные представительства. Азербайджан оказал финансовую помощь африканским странам, выделил средства на образование и здравоохранение", - сказал Азимов.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция "Усиление Африки и продвижение многосторонности в век глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения". Конференция посвящена Дню Африки, который отмечается ежегодно 25 мая. Целью конференции является объединение политиков и экспертов из стран Африки и стран-членов Движения неприсоединения для обсуждения стратегий усиления Африки и продвижения мультилатерализма в глобальных геополитических условиях.

В мероприятии принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители дипломатического корпуса и правительства Азербайджана, а также местные эксперты.