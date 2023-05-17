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Джейхун Байрамов встретился с госминистром Великобритании (ФОТО)

Политика Материалы 17 мая 2023 15:42 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с госминистром Великобритании (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Исландию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Великобритании по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН Тариком Ахмадом.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Было отмечено, что в рамках встречи стороны обсудили динамичное развитие связей между Азербайджаном и Великобританией, сотрудничество в различных сферах и текущую ситуацию в регионе.

Отметим, что 16 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил рабочий визит в Исландию. В рамках визита он принял участие в IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике, также запланировано проведение двусторонних встреч с другими государственными официальными лицами - участниками мероприятия.

Джейхун Байрамов встретился с госминистром Великобритании (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с госминистром Великобритании (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с госминистром Великобритании (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с госминистром Великобритании (ФОТО)
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