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ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)

Политика Материалы 18 мая 2023 09:06 (UTC +04:00)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 18 мая примерно в 07:15 вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"При осмотре территории были обнаружены остатки сброшенных армянами посредством БПЛА самодельных снарядов, изготовленных кустарным способом.

Подразделения азербайджанской армии не понесли потерь, принимаются ответные меры.
Заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении минобороны.

ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
ВС Армении применили боевые БПЛА по позициям азербайджанской армии (ФОТО)
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