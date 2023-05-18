Многосторонние отношения между Азербайджаном и ЕС стремительно развиваются - министр

БАКУ /Trend/ - Многосторонние отношения между Азербайджаном и ЕС стремительно развиваются.

Как передает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе мероприятия, посвященного Дню Европы, в Баку.

Он отметил, что европейские компании и ЕС активно поддерживают нашу страну в восстановлении Карабаха.

По словам министра, есть большие перспективы развития отношений между Евросоюзом и Азербайджаном в отраслях науки, образования, медицины, природных ресурсов и других сферах.

«Азербайджан в рамках подписанного летом прошлого года энергетического меморандума обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Южный газовый коридор в области диверсификации поставок играет большую роль. Кроме того, очень важен меморандум о строительстве инфраструктуры по дну Черного моря для транспортировки зеленой энергии», - сказал он.

Министр также отметил, что ЕС является одним из крупнейших партнеров Азербайджана во внешнеторговых операциях.

«Также мы успешно сотрудничаем в области борьбы с изменениями климата и в защите окружающей среды. Азербайджан взял на себя обязательство в этом направлении, и в Карабахе до 2050 года мы нацелены довести до нулевого уровня выбросы угарных газов и использовать чистую энергию», - сказал он.