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Лавров обозначил главное условие достижения мира на Южном Кавказе

Политика Материалы 19 мая 2023 14:09 (UTC +04:00)
Лавров обозначил главное условие достижения мира на Южном Кавказе

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БАКУ /Trend/ - Главная тема сегодняшней встречи - нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он отметил важное значение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении, добавив, что именно эти заявления должны сыграть решающую роль в урегулировании всех вопросов.

"Это касается мирного договора, открытия коммуникаций, а также делимитации и демаркации границ. Прогресс во всех направлениях - главное условие достижения мира на Южном Кавказе", - сказал Лавров.

По его словам, официальная Москва готова внести свой вклад в полное установление мира и стабильности в регионе.

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