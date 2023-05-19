МИД Великобритании отреагировал на письмо азербайджанской общины в связи с захваченными в плен Арменией солдатами

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии ответило на письмо азербайджанской общины в этой стране, связанное с захваченными Арменией в плен азербайджанскими солдатами Агшином Бабировым и Гусейном Ахундовым и бесчеловечным обращением с ними.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в письме, адресованном председателю Общества британских азербайджанцев Фариде Панаховой, выражена благодарность за информацию, предоставленную в письме.

"Как министр, отвечающий за наши связи с Азербайджаном и с таким обширным регионом, как Южный Кавказ, заявляю, что министерство стремится продвигать всеобщие права человека. Мы призываем государства обеспечить обращение с заключенными в соответствии с международным правом в области прав человека, как того требует статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, что включает в себя гуманное обращение и уважение человеческого достоинства, обеспечение первичных потребностей и основных нужд. Правительство Великобритании регулярно поднимает вопросы прав человека с различными партнерами, в том числе с Арменией", - подчеркивается в письме.