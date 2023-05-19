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Сроки заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении согласовываются - Оверчук

Политика Материалы 19 мая 2023 22:24 (UTC +04:00)
Сроки заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении согласовываются - Оверчук

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БАКУ /Trend/ - Время и место очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы РФ, Азербайджана и Армении будут определены по итогам консультаций вице-премьеров трех стран. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает Trend.

"Сегодня в течение дня между вице-премьерами Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации проходят интенсивные консультации по вопросу восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа в рамках трехсторонней рабочей группы под нашим совместным председательством, - указал Оверчук. - Окончательное решение относительно места и времени проведения очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы будет принято по итогам консультаций".

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