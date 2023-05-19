Сроки заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении согласовываются - Оверчук

БАКУ /Trend/ - Время и место очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы РФ, Азербайджана и Армении будут определены по итогам консультаций вице-премьеров трех стран. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает Trend.

"Сегодня в течение дня между вице-премьерами Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации проходят интенсивные консультации по вопросу восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа в рамках трехсторонней рабочей группы под нашим совместным председательством, - указал Оверчук. - Окончательное решение относительно места и времени проведения очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы будет принято по итогам консультаций".