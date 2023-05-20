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Партнерство между Азербайджаном и США обеспечило развитие в регионе - Байден

Политика Материалы 20 мая 2023 00:53 (UTC +04:00)
Партнерство между Азербайджаном и США обеспечило развитие в регионе - Байден

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БАКУ /Trend/ - Партнерство между Азербайджаном и Соединенными Штатами обеспечило развитие в регионе.

Как передает Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента США Джозефа Байдена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 Мая - Днем независимости.

«Мы вместе боремся с терроризмом, принимаем меры против незаконного оборота наркотиков и предотвращаем распространение оружия массового поражения. В частности, в период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы. Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией»,- говорится в письме.

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