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Литва является решительным сторонником расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном - Гитанас Науседа

Политика Материалы 22 мая 2023 14:51 (UTC +04:00)
Литва является решительным сторонником расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном - Гитанас Науседа

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Литва является решительным сторонником расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Он отметил продуктивные переговоры, состоявшиеся сегодня с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который в настоящее время находится с официальным визитом в Вильнюсе.

В публикации также отмечается, что Литва готова и далее изучать все возможности, предлагаемые в рамках "Восточного партнерства", и подчеркивается, что энергетическое сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение.

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