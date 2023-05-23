Развитие связей между Литвой и Азербайджаном открывает широкие возможности для будущего сотрудничества - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Литву и проведенные там встречи и обсуждения углубят развивающиеся связи между Азербайджаном и Литвой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал АЗЕРТАДЖ политический обозреватель Сахиль Керимли.

Он подчеркнул, что между Азербайджаном и Литвой существует сотрудничество во всех сферах. Встречи и обсуждения на уровне глав двух государств выводят это сотрудничество на новый уровень, укрепляют стратегическое партнерство. Развитие литовско-азербайджанских отношений открывает широкие возможности для будущего сотрудничества.

Особо отметив экономические связи Азербайджана с Литвой, политический обозреватель сказал, что с каждым годом увеличиваются взаимный товарооборот, объем импортно-экспортных операций.

"Литовские компании вложили значительные инвестиции в транспортную, строительную и другие отрасли Азербайджана. В свою очередь Азербайджан также инвестирует в Литву. Нынешний визит Президента Азербайджана в Литву приведет к еще большему прогрессу в этой области. Азербайджан как важная страна, обеспечивающая энергетическую безопасность Европы, придает большое значение связям с Литвой. Диверсификация энергетических проектов - одна из основных поставленных целей. В рамках визита Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните, были подписаны важные документы. Также состоялся бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран. Все это дает основание говорить о том, что литовско-азербайджанские отношения вступили в новый этап развития", - сказал Керимли.