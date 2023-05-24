Керим Велиев посетил штаб-квартиру пакистанской компании «Глобальные промышленные и оборонные решения» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила штаб-квартиру компании «Глобальные промышленные и оборонные решения» (GIDS), специализирующейся на оборонной промышленности этой страны и являющейся одним из крупнейших производителей продукции военного назначения.

Как сообщили Trend в среду в минобороны, делегации были представлены подробные брифинги о назначении и сферах деятельности GIDS.

Было отмечено, что компания производит продукцию военного назначения, используемую на суше, море и в воздухе, в том числе в системах ПВО и интегрированных системах, а также в ядерной, биологической (бактериологической) и химической защите.

На встрече с участием чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазара Фархадова были подробно обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.