Письмо Джейхуна Байрамова в связи с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен Арменией, распространено как документ ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН относительно азербайджанских военнослужащих Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, взятых в плен Арменией, распространено как документ Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в письме выражается серьезная озабоченность по поводу того, что Армения, вопреки международному гуманитарному праву, не возвращает Азербайджану военнослужащих азербайджанской армии, заблудившихся в условиях ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями и захваченных впоследствии в плен ВС Армении, подвергает их пыткам и другим бесчеловечным действиям, возбудила в отношении них уголовное дело.

До внимания генерального секретаря ООН было доведено, что несмотря на наличие в социальных сетях и других открытых источниках доказательств пыток и других преступных деяний в их отношении, армянская сторона вместо наказания тех, кто совершает эти деяния, пытается использовать азербайджанских военнослужащих в качестве субъекта сделки. С этой целью был организован “судебный процесс” по так называемым "обвинениям" в отношении азербайджанских солдат и вынесено "постановление" об аресте Агшина Бабирова на 11 лет 6 месяцев 15 дней.

В письме содержится призыв осудить эту провокационную деятельность Армении, сопровождающуюся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и оказать на нее давление с целью немедленного прекращения таких провокаций, безусловного освобождения находящихся в заложниках азербайджанских военнослужащих, в соответствии с международными обязательствами, на основе принципа уважения достоинства личности.

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