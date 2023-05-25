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Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)

Политика Материалы 25 мая 2023 22:35 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Республику Сербия спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 25 мая встретилась с председателем Национального собрания Сербии Владимиром Орличем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

После обмена приветствиями Владимир Орлич напомнил о своем визите в Азербайджан 16 мая, участии в заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия великого государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева. Он поздравил спикера Милли Меджлиса с высоким уровнем организации юбилейного мероприятия.

Говоря о развитии дружбы и стратегического партнёрства между странами, Орлич отметил, что взаимные визиты глав двух государств позволили ещё больше продвинуть взаимосвязи, и что такие визиты будут продолжаться и впредь. Обе стороны серьёзно работают над исполнением достигнутых до сих пор договоренностей, добавил Орлич. Он отметил, что две страны сотрудничают в разных сферах, а также солидарны друг с другом в том, что касается суверенитета и территориальной целостности. Идущий на высоком уровне политический диалог стимулирует экономические связи и есть прекрасные возможности для продолжения углубления энергосвязей, взаимодействия в сфере экологии и вложения инвестиций. Относительно перспектив межпарламентских отношений было сказано, что визит спикера Гафаровой в Сербию – это первый визит главы азербайджанского парламента в страну, и, безусловно, это обеспечит дальнейшее углубление взаимоотношений. Меморандум о межпарламентском взаимопонимании, который предстоит подписать между Национальным собранием Сербии и Милли Меджлисом в ходе визита, поднимет межпарламентские связи на новый уровень. При этом Орлич подчеркнул важность деятельности групп дружбы и взаимных визитов для развития межпарламентского сотрудничества.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила сербского коллегу за оказанное гостеприимство, а также вновь выразила признательность за участие 16 мая в специальном заседании Милли Меджлиса, и за произнесённую на нём интересную речь. Сахиба Гафарова отметила удовлетворение, которое вызывают дружба и стратегическое партнёрство двух государств. Отношения дружбы между главами двух государств в значительной степени обеспечивают развитие межгосударственных отношений. Азербайджан и Сербия неизменно поддерживают друг друга в принципиальных вопросах, делая это как в двустороннем порядке, так и в международных организациях, и всегда демонстрируют солидарность. Дружественные отношения двух народов предоставляют прочную основу для развития межгосударственных отношений. Установка памятника общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Белграде, бюста выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в городе Нови-Сад и памятника замечательному представителю сербскому народа Николе Тесле в Баку – проявления почтения наших народов к ценностям друг друга. Также спикер упомянула подписание в марте 2023 года меморандума о побратимстве между культурной столицей Азербайджана Шушой и Нови-Пазаром. За истёкший период были совершены взаимные визиты наших парламентских делегаций, а также состоялось их совместное участие в международных мероприятиях, группы дружбы в обоих парламентах служат мостом между законодательными органами. Сотрудничество этих групп и парламентских комитетов может посодействовать продолжению укрепления связей между нашими парламентариями. Кроме того, спикер проинформировала коллегу о ситуации в нашем регионе по завершении 44-дневной Отечественной войны, о масштабном восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана. Сейчас Азербайджан занят строительством в освобождённых Карабахе и Восточном Зангезуре современных городов и сёл, и уже запустил в действие программу «Большого возвращения» бывших вынужденных переселенцев в родные края. Азербайджан, хоть и пострадал от оккупации, однако предложил Армении подписание мирного договора, чтобы обеспечить долгосрочные мир и стабильность в регионе.

Собеседники также обсудили другие вызывающие обоюдный интерес вопросы.

Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге Национального собрания Сербии.

Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)
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