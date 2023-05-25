Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национального собрания Сербии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Республику Сербия спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 25 мая встретилась с председателем Национального собрания Сербии Владимиром Орличем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

После обмена приветствиями Владимир Орлич напомнил о своем визите в Азербайджан 16 мая, участии в заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия великого государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева. Он поздравил спикера Милли Меджлиса с высоким уровнем организации юбилейного мероприятия.

Говоря о развитии дружбы и стратегического партнёрства между странами, Орлич отметил, что взаимные визиты глав двух государств позволили ещё больше продвинуть взаимосвязи, и что такие визиты будут продолжаться и впредь. Обе стороны серьёзно работают над исполнением достигнутых до сих пор договоренностей, добавил Орлич. Он отметил, что две страны сотрудничают в разных сферах, а также солидарны друг с другом в том, что касается суверенитета и территориальной целостности. Идущий на высоком уровне политический диалог стимулирует экономические связи и есть прекрасные возможности для продолжения углубления энергосвязей, взаимодействия в сфере экологии и вложения инвестиций. Относительно перспектив межпарламентских отношений было сказано, что визит спикера Гафаровой в Сербию – это первый визит главы азербайджанского парламента в страну, и, безусловно, это обеспечит дальнейшее углубление взаимоотношений. Меморандум о межпарламентском взаимопонимании, который предстоит подписать между Национальным собранием Сербии и Милли Меджлисом в ходе визита, поднимет межпарламентские связи на новый уровень. При этом Орлич подчеркнул важность деятельности групп дружбы и взаимных визитов для развития межпарламентского сотрудничества.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила сербского коллегу за оказанное гостеприимство, а также вновь выразила признательность за участие 16 мая в специальном заседании Милли Меджлиса, и за произнесённую на нём интересную речь. Сахиба Гафарова отметила удовлетворение, которое вызывают дружба и стратегическое партнёрство двух государств. Отношения дружбы между главами двух государств в значительной степени обеспечивают развитие межгосударственных отношений. Азербайджан и Сербия неизменно поддерживают друг друга в принципиальных вопросах, делая это как в двустороннем порядке, так и в международных организациях, и всегда демонстрируют солидарность. Дружественные отношения двух народов предоставляют прочную основу для развития межгосударственных отношений. Установка памятника общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Белграде, бюста выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в городе Нови-Сад и памятника замечательному представителю сербскому народа Николе Тесле в Баку – проявления почтения наших народов к ценностям друг друга. Также спикер упомянула подписание в марте 2023 года меморандума о побратимстве между культурной столицей Азербайджана Шушой и Нови-Пазаром. За истёкший период были совершены взаимные визиты наших парламентских делегаций, а также состоялось их совместное участие в международных мероприятиях, группы дружбы в обоих парламентах служат мостом между законодательными органами. Сотрудничество этих групп и парламентских комитетов может посодействовать продолжению укрепления связей между нашими парламентариями. Кроме того, спикер проинформировала коллегу о ситуации в нашем регионе по завершении 44-дневной Отечественной войны, о масштабном восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана. Сейчас Азербайджан занят строительством в освобождённых Карабахе и Восточном Зангезуре современных городов и сёл, и уже запустил в действие программу «Большого возвращения» бывших вынужденных переселенцев в родные края. Азербайджан, хоть и пострадал от оккупации, однако предложил Армении подписание мирного договора, чтобы обеспечить долгосрочные мир и стабильность в регионе.

Собеседники также обсудили другие вызывающие обоюдный интерес вопросы.

Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге Национального собрания Сербии.