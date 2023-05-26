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Освобожденные от оккупации территории Азербайджана стали местом проведения международных мероприятий

Политика Материалы 26 мая 2023 11:36 (UTC +04:00)
Освобожденные от оккупации территории Азербайджана стали местом проведения международных мероприятий

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - После освобождения от армянской оккупации Шуша и ряд других городов Азербайджана стали местом проведения международных мероприятий.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в пятницу в ходе семинара на тему «Гейдар Алиев и экономические реформы» представитель департамента по вопросам политики и экономики министерства экономики Азербайджана Фарида Ахмедова.

«Международные мероприятия в Азербайджане традиционно проводились в Баку. Однако с развитием районов и освобождением Карабаха от оккупации они уже проводятся и там», - сказала она.

Ахмедова отметила огромную роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева во всестороннем развитии страны. «Сегодня международные финансовые организации подтверждают макроэкономическую устойчивость экономики Азербайджана, его стремительное развитие. В формировании современного Азербайджана, в частности, превращении нашей страны в транспортный и энергетический хаб между Центральной Азией и Европой, Востоком и Европой, Севером и Югом велика роль общенационального лидера Гейдара Алиева», - добавила она.

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