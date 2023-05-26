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Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем НАТО (ФОТО)

Политика Материалы 26 мая 2023 18:06 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем НАТО (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 26 мая 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и заместителя помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специального представителя по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и текущее состояние переговоров.

На встрече была отмечена важность ведения регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между НАТО и Азербайджаном как страной-партнером, способствующей миру и безопасности в регионе и за его пределами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

Хавьер Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем НАТО (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем НАТО (ФОТО)
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