Джейхун Байрамов встретился с помощником генсека ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 мая 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и помощника генерального секретаря ООН по институтам верховенства закона и безопасности Александра Зуева.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение деятельностью Азербайджана в рамках ООН, высоко оценены широкомасштабные инициативы нашей страны в рамках ООН по ряду направлений, в частности в области поддержки мира и безопасности, в том числе участие наших миротворцев в различных миссиях.

Отметив особое значение сотрудничества нашей страны с ООН и ее специализированными структурами, министр Джейхун Байрамов отметил тесное сотрудничество Азербайджана в качестве страны-донора.

Стороны также обменялись мнениями о последней ситуации в регионе в постконфликтный период.

Было отмечено, что, несмотря на то, что территории Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией Армении, около миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, оккупация оказала разрушительное влияние на социально-экономическое благополучие Азербайджана, наша страна преодолела трудности, превратилась из страны, получающей помощь, в страну-донора. Была предоставлена подробная информация о донорской деятельности нашей страны в период пандемии COVID-19, ее вкладе в глобальную борьбу с пандемией, доведена до внимания помощь, оказанная Азербайджанской Республикой многим странам в областях здравоохранения, образования, технической и гуманитарной сферах.

Министр также рассказал о процессе разминирования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, о том, что граждане Азербайджана становятся жертвами мин, установленных Арменией, и то, что Армения не сотрудничает с Азербайджаном в области разминирования. Проинформировав о работах по восстановлению и строительству на освобожденных от оккупации территориях, возвращению в родные края вынужденных переселенцев, он подчеркнул важность наращивания международных усилий по устранению минной угрозы на наших территориях.

Поблагодарив за подробную информацию, Александр Зуев отметил, что стал свидетелем проведения больших созидательных работ в нашей стране в короткие сроки, большого развития экономики. Он отметил, что безопасность в Азербайджане успешно обеспечивается, правоохранительные органы достойно справляются с возложенными на них задачами. Представитель ООН поздравил нашу страну с проведением важной международной гуманитарной конференции на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию".

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.