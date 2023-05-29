БАКУ /Trend/ - 29 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Об этом Trend сообщили в понедельник в Кабинете министров.

В письме подчеркивается, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой путь развития, и братский турецкий народ, высоко оценив широкомасштабную деятельность и заслуги своего лидера на пути достижения всестороннего процветания страны, выразил ему доверие и на этих выборах.

Было отмечено, что результаты голосования на этих выборах, являющегося торжеством национальной воли и демократии, также были встречены с большой радостью и энтузиазмом в Азербайджане. Была выражена уверенность в том, что азербайджано-турецкие межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии, поддержке и поднявшиеся сегодня под руководством глав двух государств на высочайший уровень союзничества и стратегического партнерства, будут и впредь развиваться по восходящей линии и служить благополучию народов обеих стран.