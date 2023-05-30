Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана - МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на пост спикера парламента Армении Алена Симоняна.

"Очередная агрессивная риторика и фальсификация руководства Армении:

Во-первых, именно Армения уничтожила памятник Второй мировой войны, стерев все барельефы, посвященные ВМВ, и сделав надписи, связанные с оккупацией Лачина и списком армянских террористов, которые сожгли его в мае 1992 года.

Во-вторых, спикер Армении и ближайший соратник премьер-министра (который признал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана) называет Лачин, древний город Азербайджана, "Бердзором", нанося очередную атаку на суверенитет Азербайджана.

В-третьих, Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана!", - написал он.