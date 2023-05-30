Диалог между Баку и армянами, проживающими в Карабахе, сейчас имеет решающее значение - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Диалог между Баку и армянами, проживающими в Карабахе, сейчас имеет решающее значение.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта требуется время, чтобы раны зажили. Необходимы смелые решения", - отметил он.

Шарль Мишель также подчеркнул, что с нетерпением ожидает продолжения обсуждений по нормализации армяно-азербайджанских отношений с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе.

Очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении запланирована на 1 июня в Молдове с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. 14 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.

.