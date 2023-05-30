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Отношения между Азербайджаном и Израилем должны служить образцом партнерства - Ицхак Герцог

Политика Материалы 30 мая 2023 20:09 (UTC +04:00)
Отношения между Азербайджаном и Израилем должны служить образцом партнерства - Ицхак Герцог

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БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Израилем должны служить образцом партнерства между государствами и нациями.

Как сообщает Trend, об этом Президент Израиля Ицхак Герцог сказал во вторник на мероприятии в Баку, посвященном празднованию 75-летия независимости Израиля.

“Наш альянс проявляется в процветающих отношениях между Израилем и Азербайджаном, которые охватывают все сферы. Я предвижу великие свершения в наших отношениях - в областях технологий, науки, здравоохранения, туризма, образования, устойчивого развития, и этот многообещающий список можно продолжать”, - сказал он.

Президент Израиля подчеркнул, что эти отношения вновь были подтверждены недавним открытием посольства Азербайджана в Тель-Авиве.

“Еврейская община Азербайджана была и продолжает оставаться неотъемлемой частью прекрасного и разнообразного азербайджанского общества”, - добавил Ицхак Герцог.

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