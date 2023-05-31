Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя является одним из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Бакинская энергетическая неделя является одним из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

«В подтверждении моих слов достаточно только упомянуть тех, кто присылает обращения участникам мероприятия - Президент США Джо Байден, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Хочу поблагодарить Президента США, премьер-министра Великобритании, их представителей на этом мероприятии за их обращения, за слова поддержки», - отметил глава государства.

Подчеркнув, что на протяжении почти 30 лет Азербайджан успешно сотрудничает в области энергетики, а сейчас уже и не только в области энергетики, Президент Ильхам Алиев сказал: «Правительства США и Великобритании всегда оказывали поддержку всем инициативам, выдвигаемым Азербайджаном по развитию его ресурсов Каспийского моря. Они содействовали строительству нашей энергетической инфраструктуры, что практически изменило энергетическую карту Евразии».