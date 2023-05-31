МИД Азербайджана и Пакистана провели политконсультации (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 31 мая 2023 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Пакистана. Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Пакистана - первый заместитель министра иностранных дел Асад Маджид Хан.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в областях экономики, торговли, сельского хозяйства, образования, культуры, энергетики, туризма и других сфер. Была подчеркнута важность взаимных визитов, в частности парламентской дипломатии, отмечено ее положительное влияние на многие сферы двусторонних отношений.

В рамках обсуждений было отмечено, что 2022 год запомнился такой знаменательной датой, как 30-летие дипломатических отношений между нашими странами, выражено удовлетворение сегодняшним высоким уровнем отношений Азербайджана и Пакистана, построенных на дружбе и братстве. Также особо была подчеркнута твердая позиция Пакистана в ходе 44-дневной Отечественной войны, его безоговорочная поддержка и солидарность с Азербайджаном.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе разминирования, восстановления и строительства на освобожденных от оккупации территориях, а также о программе "Большого возвращения", проектах "зеленой энергии" и "умный город".

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества, региональным вопросам и другим темам.