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Предотвращена попытка прокладки пути обеспечения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 1 июня 2023 14:33 (UTC +04:00)
Предотвращена попытка прокладки пути обеспечения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований - минобороны Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытались провести под видом сельскохозяйственных работ в направлении Шушинского и Ходжавендского районов работы по расширению и ремонтно-восстановительные работы с привлечением инженерной техники на грунтовой дороге с целью прокладки пути для обеспечения боевых позиций.

Об этом Trend сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были незамедлительно остановлены.

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